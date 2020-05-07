Ко Дню памяти и примирения в эфире телеканала UA:культура состоится показ короткометражного фильма НикВести «Выходной», снятый киевским режиссером Жанной Максименко-Довгич. Также 8 и 9 мая фильм покажут на телеканале «НИС-ТВ».

В фильме показаны события 9 мая 2017 года, когда николаевцы вышли на главную площадь города, разделившись на два лагеря. Одни – поддерживали пророссийскую идею «Бессмертного полка», а другие – противостояли советским настроям и пришли почтить память воинов, павших во II мировой войне.

Смотрите «Выходной» на UA:культура в 9:05 и 20:30, на «НИС-ТВ» 8 мая в 7:30 и 11:30, 9 мая в 7:30, 12:30, 22:00.

Фильм «Выходной» занял 1 место в международном короткометражном конкурсе фестиваля Dream city 2018 (Rivne International film festival), 2 место в конкурсе короткометражных фильмов фестиваля DocuBaku 2018 (Азербайджан), дипломант фестиваля «Открытая ночь» 2018 (Киев), а также участвовал программе фестивалей DocuDays UA 2018, Одесском международном кинофестивале 2018 и фестивали Восточно-Европейского кино BEAST 2018 в Порту, Португалия и Lisbon Film Preview 2019 (Лиссабон, Португалия).

Во внеконкурсной программе принимал участие в фестивалях WizzArt 2018 (Львов), GogolFest 2018 (Мариуполь), GoEast 2019 (Висбаден, Германия), 3 место третье место в номинации «Документальное кино» фестиваля «Гражданский проектор-2017». Также фильм «Выходной» участвовал в международной конкурсной программе DOCU/КОРОТКО фестиваля Docudays.