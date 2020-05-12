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В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Европе и мире из-за распространения COVID-19, «Мистецький арсенал» не сможет провести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году и переносит его на 26-30 мая 2021-го.
Об этом сообщает пресс-служба Мистецького арсенала.
«Мы ответственно относимся ко всем своим обязательствам перед партнерами, участниками, гостями и посетителями Книжного Арсенала. Наша команда потратила много времени и усилий в анализ всех рисков ближайших месяцев, и сейчас четко понятно, что в условиях неопределенности, в которых оказался мир в связи с пандемией, проведение масштабного международного события этого года слишком рискованно. Тем более, события, которое привлекает десятки тысяч гостей, посетителей и предполагает активное общение. Поэтому мы приняли крайне непростое, но, по нашему мнению, наиболее адекватное обстоятельствам решение — перенести Х Книжный Арсенал на следующий год», — сказала директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая.
Отмечается, что в этом году с 19 мая по 10 июня состоится дистанционная профессиональная программа Книжного Арсенала, направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечение иностранных литературных агентов к переводу украинских книг.
В онлайн-программе «Литература на экспорт» предусмотрены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами и украинскими издателями, серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинский книжный рынок, грантовые программы для переводов на иностранные языки украинских книг, запланирован ряд переговоров украинских и зарубежных издателей.
Напомним, Одесский международный кинофестиваль пройдет осенью в онлайн-формате.
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В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Европе и мире из-за распространения COVID-19, «Мистецький арсенал» не сможет провести Х Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году и переносит его на 26-30 мая 2021-го.
Об этом сообщает пресс-служба Мистецького арсенала.
«Мы ответственно относимся ко всем своим обязательствам перед партнерами, участниками, гостями и посетителями Книжного Арсенала. Наша команда потратила много времени и усилий в анализ всех рисков ближайших месяцев, и сейчас четко понятно, что в условиях неопределенности, в которых оказался мир в связи с пандемией, проведение масштабного международного события этого года слишком рискованно. Тем более, события, которое привлекает десятки тысяч гостей, посетителей и предполагает активное общение. Поэтому мы приняли крайне непростое, но, по нашему мнению, наиболее адекватное обстоятельствам решение — перенести Х Книжный Арсенал на следующий год», — сказала директор Мистецького арсенала Олеся Островская-Лютая.
Отмечается, что в этом году с 19 мая по 10 июня состоится дистанционная профессиональная программа Книжного Арсенала, направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечение иностранных литературных агентов к переводу украинских книг.
В онлайн-программе «Литература на экспорт» предусмотрены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами и украинскими издателями, серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинский книжный рынок, грантовые программы для переводов на иностранные языки украинских книг, запланирован ряд переговоров украинских и зарубежных издателей.
Напомним, Одесский международный кинофестиваль пройдет осенью в онлайн-формате.