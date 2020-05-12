Организаторы анонсируют проведение Одесского международного кинофестиваля осенью 2020 года, а не в июле, как это было запланировано ранее, мероприятие пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.

Об этом сообщают на сайте фестиваля.

Кроме онлайн-части, в рамках фестиваля планируется проведение в Одессе традиционного open-air киноперформанса на Потемкинской лестнице.

— Из-за пандемии, которая всколыхнула весь мир, индустрия ивентов вынуждена быстро принимать важные решения относительно запланированных на 2020-й год мероприятий. Один за другим переносятся или отменяются масштабные фестивали и другие международные кинособытия. Наибольший кинорынок мира FILMART в Гонконге перенесено на август. Отменен кинофестиваль в Локарно. На следующий год отложен кинофестиваль в Карловых Варах. Уже известно, что Каннский кинофестиваль, который сначала переносили на лето, также не состоится в этом году. Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которое они ожидают в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате, - говорит президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

Организаторы отмечают, что онлайн-формат является необычным для всей кинофестивальной индустрии.

— Мы воспринимаем это и как новый вызов, и как оптимальную пока возможность дать нашим зрителям то, чего они ждут - лучшие, самые качественные фильмы со всего мира и фестивальную атмосферность, которую они почувствуют даже через экраны. Мы получили более тысячи заявок, наш программный отдел сейчас над ними работает и держит связь со всеми, кто прислал нам фильмы. Нас поддерживают наши партнеры, за что мы им очень благодарны. Поэтому даже в онлайн-формате в программе Одесского международного кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также пройдут мастер-классы и пресс конференции. Кроме того, в онлайн-формате будет проходить индустриальная часть кинофестиваля Film Industry Office - ожидаем, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии, - отмечает генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

В ближайшее время будет объявлен новый регламент 11-го Одесского международного кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что в этом году организаторы решили отменить Каннский кинофестиваль.