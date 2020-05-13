В Украине прошла акция #стопкультурныйкарантин, в рамках которой небо во многих городах страны подсветили лучами.

Как заявили организаторы акции в Facebook, пандемия коронавируса остановила весь мир и правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса.

При этом, по их словам, правительство Украины еще только разрабатывает пути преодоления кризиса, а сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении.

— Более 250 000 официальных работников индустрии культуры − артистов, инженеров и технических сотрудников − сегодня оказались без работы, в правительстве пока не существует сценария для них, — говорится в описании мероприятия.

С целью привлечь внимание к проблеме культурная индустрия объединилась, чтобы «получить возможность работать, совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины».

На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.

В Киеве эти лучи можно было увидеть из разных уголков города. Всего были задействованы 12 площадок, среди которых Арка Дружбы Народов.

Как сообщает StarLight Rental в Facebook, к флешмобу присоединилсь 20 городов, среди которых: Харьков, Львов, Хмельницький, Винница, Черкасы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Ровно, Полтава.

Ранее Кабинет министров Украины предложил частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета из-за коронавируса.