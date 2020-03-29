Кабинет министров Украины предлагает частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета из-за коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократило расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино. Глава Кабмина пообещал, что после стабилизации ситуации показатели вновь пересмотрят.

— Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги, а также на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 миллионов гривен). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 миллиарда гривен), - рассказал он.

Кроме того, поскольку из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований были отменены или перенесены, правительство предложило сократить расходы на спорт. Также будут отменены расходы на участие в Евровидении и Олимпийских играх.

Напомним, что в Украине чиновникам на время карантина могут урезать заработную плату.