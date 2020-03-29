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Кабинет министров Украины предлагает частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета из-за коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократило расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино. Глава Кабмина пообещал, что после стабилизации ситуации показатели вновь пересмотрят.
— Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги, а также на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 миллионов гривен). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 миллиарда гривен), - рассказал он.
Кроме того, поскольку из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований были отменены или перенесены, правительство предложило сократить расходы на спорт. Также будут отменены расходы на участие в Евровидении и Олимпийских играх.
Напомним, что в Украине чиновникам на время карантина могут урезать заработную плату.
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Кабинет министров Украины предлагает частично сократить расходы на культуру и спорт в рамках секвестра государственного бюджета из-за коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство пересмотрело финансирование культуры, в частности, на 40% сократило расходы на деятельность Государственного агентства по вопросам кино. Глава Кабмина пообещал, что после стабилизации ситуации показатели вновь пересмотрят.
— Удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги, а также на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 миллионов гривен). Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров (1,2 миллиарда гривен), - рассказал он.
Кроме того, поскольку из-за пандемии коронавируса большинство спортивных соревнований были отменены или перенесены, правительство предложило сократить расходы на спорт. Также будут отменены расходы на участие в Евровидении и Олимпийских играх.
Напомним, что в Украине чиновникам на время карантина могут урезать заработную плату.
|
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|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль