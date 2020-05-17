Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в нидерландском Роттердаме. «Евровидение-2020» должно было пройти в этом же городе с 12 по 16 мая.

Об этом было объявлено в ходе прямой трансляции концерта Europe Shine a Light, который проходил вместо «Евровидения» в 2020 году, сообщает РБК-Украина.

— Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении «Евровидения» в 2021 году в Роттердаме, — заявили организаторы конкурса.

Отметим, Нидерланды получили право на проведение Евровидения-2020 после того, как в прошлом году его выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Как сообщалось, организаторы песенного конкурса Евровидение запретили участниками выступать в 2021 году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года.

В Евровидении-2020 должны были участвовать представители 41 страны. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей».

Однако из-за коронавируса Евровидение-2020 отменили. Однако Украина не планирует менять своего представителя и, «если в жизни группы Go_A ничего не изменится», именно она будет представлять нашу страну в следующем году.