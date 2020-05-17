|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|05:14
|Заход солнца:
|20:23
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:07
|Заход солнца:
|20:42
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в нидерландском Роттердаме. «Евровидение-2020» должно было пройти в этом же городе с 12 по 16 мая.
Об этом было объявлено в ходе прямой трансляции концерта Europe Shine a Light, который проходил вместо «Евровидения» в 2020 году, сообщает РБК-Украина.
— Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении «Евровидения» в 2021 году в Роттердаме, — заявили организаторы конкурса.
Отметим, Нидерланды получили право на проведение Евровидения-2020 после того, как в прошлом году его выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Как сообщалось, организаторы песенного конкурса Евровидение запретили участниками выступать в 2021 году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года.
В Евровидении-2020 должны были участвовать представители 41 страны. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей».
Однако из-за коронавируса Евровидение-2020 отменили. Однако Украина не планирует менять своего представителя и, «если в жизни группы Go_A ничего не изменится», именно она будет представлять нашу страну в следующем году.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в нидерландском Роттердаме. «Евровидение-2020» должно было пройти в этом же городе с 12 по 16 мая.
Об этом было объявлено в ходе прямой трансляции концерта Europe Shine a Light, который проходил вместо «Евровидения» в 2020 году, сообщает РБК-Украина.
— Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении «Евровидения» в 2021 году в Роттердаме, — заявили организаторы конкурса.
Отметим, Нидерланды получили право на проведение Евровидения-2020 после того, как в прошлом году его выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Как сообщалось, организаторы песенного конкурса Евровидение запретили участниками выступать в 2021 году с песней, которую они подготовили на конкурс 2020 года.
В Евровидении-2020 должны были участвовать представители 41 страны. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей».
Однако из-за коронавируса Евровидение-2020 отменили. Однако Украина не планирует менять своего представителя и, «если в жизни группы Go_A ничего не изменится», именно она будет представлять нашу страну в следующем году.