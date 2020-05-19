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Два главных мусульманских праздника — Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам — получат статус государственных в Украине.
Об этом 18 мая во время встречи с представителями крымскотатарского народа заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Главы государства, мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (отмечается 30 июля — 3 августа) и праздник разговения Рамазан-Байрам (отмечается 23-24 мая) получат статус государственных религиозных праздников.
Владимир Зеленский заверил, что соответствующий указ будет подписан им в ближайшее время.
— Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне, — подчеркнул Владимир Зеленский, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.
Как сообщалось, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» показал школьникам средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Два главных мусульманских праздника — Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам — получат статус государственных в Украине.
Об этом 18 мая во время встречи с представителями крымскотатарского народа заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Главы государства, мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-Байрам (отмечается 30 июля — 3 августа) и праздник разговения Рамазан-Байрам (отмечается 23-24 мая) получат статус государственных религиозных праздников.
Владимир Зеленский заверил, что соответствующий указ будет подписан им в ближайшее время.
— Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне, — подчеркнул Владимир Зеленский, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.
Как сообщалось, 18 мая, ряд телеканалов в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» показал школьникам средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.