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Украинская компания Radioaktive Film получила «золото» премии Shots Awards 2020 за работу над рекламой наушников AirPods для Apple.
Об этом сообщает Громадське.
Так, в номинации за лучшую телевизионную рекламу года, длящуюся более минуты, победила компания из Лос-Анджелеса Pulse Films. Рекламу снимали в Киеве, и за ее производство здесь отвечала украинская компания Radioaktive Film.
По сюжету видеоролика, герой скачет в город на батутах. Как говорят в Radioaktive Film, снимали все без спецэффектов с привлечением акробатов.
— Мы со своей стороны очень рады, поскольку это был не самый простой проект в производстве, все трюки были сняты, а не сделаны на постпродакшене, и мы очень рады, что все приложенные усилия оценены по достоинству, — рассказала о награде исполнительный продюсер Radioaktive Film Екатерина Галицкая.
Она говорит, что в целом к производству ролика только в Киеве привлекли более 200 человек. Для съемок построили декорацию размером 80 на 40 метров, которую подняли над землей более чем на метр, чтобы иметь возможность спрятать под асфальт батуты.
Отметим, что Radioaktive Film снимала клипы для всемирно известных исполнителей MØ, Coldplay, Twenty One Pilots, DJ Shadow, Hurts, Years & Years, Tame Impala, Foals и сотрудничали с украинскими «Океан Эльзы» и ONUKA.
Напомним, что американская корпорация Apple возобновляет работу сети собственных торговых точек, которые были закрыты на карантин. Сейчас открыто более 100 магазинов во всем мире.
Украинская компания Radioaktive Film получила «золото» премии Shots Awards 2020 за работу над рекламой наушников AirPods для Apple.
Об этом сообщает Громадське.
Так, в номинации за лучшую телевизионную рекламу года, длящуюся более минуты, победила компания из Лос-Анджелеса Pulse Films. Рекламу снимали в Киеве, и за ее производство здесь отвечала украинская компания Radioaktive Film.
По сюжету видеоролика, герой скачет в город на батутах. Как говорят в Radioaktive Film, снимали все без спецэффектов с привлечением акробатов.
— Мы со своей стороны очень рады, поскольку это был не самый простой проект в производстве, все трюки были сняты, а не сделаны на постпродакшене, и мы очень рады, что все приложенные усилия оценены по достоинству, — рассказала о награде исполнительный продюсер Radioaktive Film Екатерина Галицкая.
Она говорит, что в целом к производству ролика только в Киеве привлекли более 200 человек. Для съемок построили декорацию размером 80 на 40 метров, которую подняли над землей более чем на метр, чтобы иметь возможность спрятать под асфальт батуты.
Отметим, что Radioaktive Film снимала клипы для всемирно известных исполнителей MØ, Coldplay, Twenty One Pilots, DJ Shadow, Hurts, Years & Years, Tame Impala, Foals и сотрудничали с украинскими «Океан Эльзы» и ONUKA.
Напомним, что американская корпорация Apple возобновляет работу сети собственных торговых точек, которые были закрыты на карантин. Сейчас открыто более 100 магазинов во всем мире.