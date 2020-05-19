Об этом сообщает Громадське.

Так, в номинации за лучшую телевизионную рекламу года, длящуюся более минуты, победила компания из Лос-Анджелеса Pulse Films. Рекламу снимали в Киеве, и за ее производство здесь отвечала украинская компания Radioaktive Film.

По сюжету видеоролика, герой скачет в город на батутах. Как говорят в Radioaktive Film, снимали все без спецэффектов с привлечением акробатов.