Фото - Николаевский горсовет

22 мая в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре открыли восстановленный театральный музей.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Музей был восстановлен при поддержке управления молодежной политики Николаевского городского совета в рамках проекта «Николаев — город театральный», который стал победителем конкурса по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества на выполнение городской программы «Молодежная политика» на 2019- 2021 года, которым оказывается финансовая поддержка за счет бюджетных средств.

«Ранее в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре существовала музейная традиция. Актер Эммануил Самойлович Долматов долгое время собирал и бережно хранил артефакты, связанные с повседневной жизнью своего коллектива. Вскоре таких предметов у него набралось на полноценную экспозицию, и в 1973 году был открыт театральный музей, но, к сожалению, музей проработал всего 10 лет», — отметили в горсовете.

Все желающие смогут посетить музей уже с 23 мая. Музей будет работать ежедневно, кроме понедельника. На время действия карантина посетить музей можно по предварительной записи по телефону администратора: 37-21-64.

Ранее сообщалось, что в Николаевском краеведческом музее ко Дню вышиванки провели экскурсию, в ходе которой рассказали о коллекции вышиванок и вышитых рушников.