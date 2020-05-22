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В Николаевском краеведческом музее ко Дню вышиванки провели экскурсию в ходе которой рассказали о коллекции вышиванок и вышитых рушников.
Об этом идет речь в сюжете Суспільне.Миколаїв.
В коллекции музея хранится около 100 вышиванок и 500 рушников конца 19 начала 20 века.
Заведующая отделом выставок Светлана Романенко рассказывает, что музейную коллекцию в основном собирали в ходе экспедиций по районам Николаевской области.
— Сотрудники музея выезжали обращались к старожилам, исследовали орнаменты, которые хранились в семьях. Многие николаевцы дарили свои вышиванки в коллекцию музея. В коллекции есть как простые рушники, которыми вытирали руки, они украшены бедной вышивкой, а есть праздничные, которые использовались в различных обрядах. Самый старый рушник, который есть в музее датирован 1882 годом, мы точно это знаем, потому что на нем вышита дата, - рассказала Светлана Романенко.
Вышиванки, которые хранятся в музее вышиты на льняной, конопляной и фабричной тканях, большинство крестиком.
Научная сотрудница музея Катерина Стешак рассказывает, что югу Украины характерна вышивка цветочных орнаментов.
— На юге Украины характерна вышивка растительных орнаментов. На вышиванках для маленьких девочек вышивали цветы, в основном в зеленых, красных и черных тонах. На моей вышиванке есть ягоды калины, это значит, что у меня есть ребенок, - рассказала Катерина Стешак.
Напомним, в четверг, 21 мая президент Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки.
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В Николаевском краеведческом музее ко Дню вышиванки провели экскурсию в ходе которой рассказали о коллекции вышиванок и вышитых рушников.
Об этом идет речь в сюжете Суспільне.Миколаїв.
В коллекции музея хранится около 100 вышиванок и 500 рушников конца 19 начала 20 века.
Заведующая отделом выставок Светлана Романенко рассказывает, что музейную коллекцию в основном собирали в ходе экспедиций по районам Николаевской области.
— Сотрудники музея выезжали обращались к старожилам, исследовали орнаменты, которые хранились в семьях. Многие николаевцы дарили свои вышиванки в коллекцию музея. В коллекции есть как простые рушники, которыми вытирали руки, они украшены бедной вышивкой, а есть праздничные, которые использовались в различных обрядах. Самый старый рушник, который есть в музее датирован 1882 годом, мы точно это знаем, потому что на нем вышита дата, - рассказала Светлана Романенко.
Вышиванки, которые хранятся в музее вышиты на льняной, конопляной и фабричной тканях, большинство крестиком.
Научная сотрудница музея Катерина Стешак рассказывает, что югу Украины характерна вышивка цветочных орнаментов.
— На юге Украины характерна вышивка растительных орнаментов. На вышиванках для маленьких девочек вышивали цветы, в основном в зеленых, красных и черных тонах. На моей вышиванке есть ягоды калины, это значит, что у меня есть ребенок, - рассказала Катерина Стешак.
Напомним, в четверг, 21 мая президент Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки.