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В четверг, 21 мая президент Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки.
Об этом сообщает издание ТаблоID.
Гарант с женой выложили фото, на которых они в нарядных рубашках украинского бренда. Первая леди выбрала темно-синюю с ярким узором. Президент надел белую льняную с темной лаконичной вышивкой.
Ко Всемирному дню вышиванки Владимир Зеленский разослали вышиванки лидерам стран мира. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, символические подарки получили президенты и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.
— 21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности, — написали президент с супругой в сопроводительном письме.
Напоним, два главных мусульманских праздника — Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам — получат статус государственных в Украине.
В четверг, 21 мая президент Владимир Зеленский вместе с первой леди поздравили украинцев всего мира с Днем вышиванки.
Об этом сообщает издание ТаблоID.
Гарант с женой выложили фото, на которых они в нарядных рубашках украинского бренда. Первая леди выбрала темно-синюю с ярким узором. Президент надел белую льняную с темной лаконичной вышивкой.
Ко Всемирному дню вышиванки Владимир Зеленский разослали вышиванки лидерам стран мира. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, символические подарки получили президенты и первые леди США, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.
— 21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности, — написали президент с супругой в сопроводительном письме.
Напоним, два главных мусульманских праздника — Курбан-Байрам и Рамазан-Байрам — получат статус государственных в Украине.