Губернатор итальянского региона Венето Луку Зайю сообщил, что Венецианский кинофестиваль намерены провести в срок с 2 по 12 сентября, в то же время венецианскую биеналле архитектуры перенесли на год, мероприятия ранее проходили в одно время.

Об этом пишет Variety.

По словам организаторов в этом году фестиваль будет выглядеть иначе с учётом новых мер безопасности. Также есть вероятность, что на нём состоится гораздо меньше премьер, а посетят киносмотр не так много звёзд как обычно.

Как известно Каннский кинофестиваль в этом году проведут в онлайн-режиме.

Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире. Жюри 77-го фестиваля возглавит австралийская кинозвезда Кейт Бланшетт.

Напомним, Италия планирует отменить все ограничения на поездки с 3 июня, и путешественники из стран Евросоюза смогут въехать на ее территорию без необходимости двухнедельной обсервации.