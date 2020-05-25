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Губернатор итальянского региона Венето Луку Зайю сообщил, что Венецианский кинофестиваль намерены провести в срок с 2 по 12 сентября, в то же время венецианскую биеналле архитектуры перенесли на год, мероприятия ранее проходили в одно время.
Об этом пишет Variety.
По словам организаторов в этом году фестиваль будет выглядеть иначе с учётом новых мер безопасности. Также есть вероятность, что на нём состоится гораздо меньше премьер, а посетят киносмотр не так много звёзд как обычно.
Как известно Каннский кинофестиваль в этом году проведут в онлайн-режиме.
Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире. Жюри 77-го фестиваля возглавит австралийская кинозвезда Кейт Бланшетт.
Напомним, Италия планирует отменить все ограничения на поездки с 3 июня, и путешественники из стран Евросоюза смогут въехать на ее территорию без необходимости двухнедельной обсервации.
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Губернатор итальянского региона Венето Луку Зайю сообщил, что Венецианский кинофестиваль намерены провести в срок с 2 по 12 сентября, в то же время венецианскую биеналле архитектуры перенесли на год, мероприятия ранее проходили в одно время.
Об этом пишет Variety.
По словам организаторов в этом году фестиваль будет выглядеть иначе с учётом новых мер безопасности. Также есть вероятность, что на нём состоится гораздо меньше премьер, а посетят киносмотр не так много звёзд как обычно.
Как известно Каннский кинофестиваль в этом году проведут в онлайн-режиме.
Венецианский кинофестиваль является старейшим в мире. Жюри 77-го фестиваля возглавит австралийская кинозвезда Кейт Бланшетт.
Напомним, Италия планирует отменить все ограничения на поездки с 3 июня, и путешественники из стран Евросоюза смогут въехать на ее территорию без необходимости двухнедельной обсервации.