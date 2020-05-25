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С 25 мая 2020 сняты ограничения на посещение территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Отныне вход в монастырь не охраняется представителями полиции.
— Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 метров должны присутствовать не более 1 человека, - говорится в сообщении.
Лавра была закрыта на карантин с 13 апреля решением городских властей.
Напомним, что в Ватикане на площади Святого Петра состоялась первая с момента послабления карантина воскресная молитва Папы Римского Франциска для паломников. Речь Папы транслировалась на видеоэкран, который поставили на площади.
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С 25 мая 2020 сняты ограничения на посещение территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Отныне вход в монастырь не охраняется представителями полиции.
— Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с теми нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10 метров должны присутствовать не более 1 человека, - говорится в сообщении.
Лавра была закрыта на карантин с 13 апреля решением городских властей.
Напомним, что в Ватикане на площади Святого Петра состоялась первая с момента послабления карантина воскресная молитва Папы Римского Франциска для паломников. Речь Папы транслировалась на видеоэкран, который поставили на площади.