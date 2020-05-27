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Известная британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что опубликовала первые две главы своей повести The Ickabog, которую она написала более 10 лет назад.
Произведение, которые не имеет отношение к вселенной Гарри Поттера, можно прочитать на официальном сайте.
Роулинг хотела опубликовать повесть после выхода последней книги о Гарри Потере, но решила отложить релиз.
The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020
— До совсем недавнего времени единственными людьми, читавшими историю про Икабога, были двое моих младших детей, — сообщила Джоан Роулинг.
Напомним, ранее «Видавництво Старого Лева» подготовило видеопрезентацию новой книги кинорежиссера, сценариста и общественного активиста Олега Сенцова «Вторую также стоит приобрести» — апокалиптического романа, написанного в тюрьме.
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Известная британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что опубликовала первые две главы своей повести The Ickabog, которую она написала более 10 лет назад.
Произведение, которые не имеет отношение к вселенной Гарри Поттера, можно прочитать на официальном сайте.
Роулинг хотела опубликовать повесть после выхода последней книги о Гарри Потере, но решила отложить релиз.
The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020
— До совсем недавнего времени единственными людьми, читавшими историю про Икабога, были двое моих младших детей, — сообщила Джоан Роулинг.
Напомним, ранее «Видавництво Старого Лева» подготовило видеопрезентацию новой книги кинорежиссера, сценариста и общественного активиста Олега Сенцова «Вторую также стоит приобрести» — апокалиптического романа, написанного в тюрьме.