Известная британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что опубликовала первые две главы своей повести The Ickabog, которую она написала более 10 лет назад.

Произведение, которые не имеет отношение к вселенной Гарри Поттера, можно прочитать на официальном сайте.

Роулинг хотела опубликовать повесть после выхода последней книги о Гарри Потере, но решила отложить релиз.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C