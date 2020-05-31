Во втором видео флешмоба #gotomykolaiv глава общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская рассказала о достопримечательности города — Соборной площади.

Видеообзор опубликован на странице организации в Youtube.

На видео показаны улица Адмиральская, сама площадь Соборная и здание Николаевского горсовета в дневное и ночное время.

Татьяна Домбровская коротко рассказала об истории Соборной площади и зданий, которые находятся рядом с ней.

— Наша площадь еще в процессе своего преображения и мне хочется верить, что вскоре она станет отличным примером для всей Украины, — сказала Татьяна Домбровская.

Глава общественной организации «Будущее Николаева» призвала николаевцев присоединяться к флешмобу #gotomykolaiv, чтобы вместе «нанести Николаев на туристическую карту Украины».

Напомним, ранее Татьяна Домбровская выступила с инициативой страхования медицинского персонала, который работает с пациентами, зараженными коронавирусом.