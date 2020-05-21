Основательница общественной организации «Будущее Николаева» Татьяна Домбровская выступила с инициативой страхования медицинского персонала, который работает с пациентами, зараженными коронавирусом.

Об этом сообщается на странице общественной организации в Facebook.

По словам Татьяны Домбровской, основная цель проекта «Застрахуй медика» — централизованная закупка страховых полисов и бесплатное вручение врачам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Это даст медперсоналу возможность получить страховую выплату до 25 тысяч гривен на лечение в случае заболевания Covid-19.

— На сегодняшний день в Украине каждый 5-тый человек с заболеванием Covid-19 – это медработник. Врачи лечат тысячи людей, не жалея себя. Одних только средств индивидуальной защиты недостаточно, поэтому я решила инициировать страхование медиков нашего города. Одна страховка стоит 363 гривен, а для врача это возможность получить страховую выплату до 25 000 гривен на лечение от коронавируса. В больницах Николаева, где лечат людей с заболеванием Covid-19, работает около 1000 медицинских работников, — пояснила Татьяна Домбровская.

Указывается, что на страхование всех медработников в Николаеве нужно примерно 360 тысяч гривен, и первые 90 тысяч уже перечислены самой Татьяной Домбровской.



Местный бизнес и жителей города призывают присоединиться к проекту «Застрахуй медика», перечислив деньги на счет ОО «Будущее Николаева».

Реквизиты:

Получатель: ГО «Майбутнє Миколаєва»

Счет: UA 22 380377 00000 26007901600020

Банк: АТ «Укрбудінвестбанк» в м. Миколаїв

МФО 380377

ЕДРПОУ 42572925

Обязательно укажите в назначении платежа «Добровільний внесок на проект «Застрахуй медика».

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич ранее анонсировал страхование медицинских работников в городских больницах от коронавирусной инфекции COVID-19.