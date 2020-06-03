В среду, 3 июня, в Киеве проходит церемония прощания с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком.

Как сообщает корреспондент Укринформа, прощание проходит в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Утром панихиду по Мирославу Скорику здесь отслужил глава УГКЦ Святослав Шевчук. Вечером заупокойное богослужение возглавит владыка Иосиф Милян, епископ-помощник Киевской архиепархии.

Проститься к собору приходит немало людей, среди них — и известные политики, в частности Виктор Ющенко, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Николай Княжицкий, представители творческой интеллигенции.

«Сегодня Киев, завтра Львов... Вся Украина и весь мир прощаются с великим человеком, с большим творческим деятелем, с великим украинцем Мирославом Скориком... Мои соболезнования супруге маэстро Адриане Ярославовне и всем, кто его близко знал, кто общался с ним через музыку. Это большая потеря для Украины. Покойся с миром, Мирослав Михайлович...», — сказал Петр Порошенко.

Импресарио композитора Александр Пириев, в частности, рассказал журналистам, что в этом году Мирослав Скорик подготовил новый проект.

«Он называется «Модест Мусоргский. Мирослав Скорик». Это будут произведения для фортепиано с оркестром, для саксофона с оркестром. С серией концертов выступят молодые украинские таланты», — сказал музыкальный продюсер.

Прощание с Мирославом Скориком состоится также во Львове, где Маэстро и будет похоронен. Во Львове со Скориком попрощаются в четверг, 4 июня, в Архикафедральном соборе Святого Юра (площадь Святого Юра, 5) с 11:30 до 21:00. Парастас состоится в 19:00 там же. Чин похорон состоится 5 июня на Лычаковском кладбище в 12:00.

Как сообщалось, выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня на 82 году жизни.