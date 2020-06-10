В столице Англии Лондоне археологи нашли остатки здания, которое, по их мнению, принадлежит старому известному театру города «Красный лев» («The Red Lion»). Его построили около 500 лет назад.

Об этом сообщает Университетский колледж Лондона, специалисты которого были привлечены к раскопкам.

Еще во время раскопок в начале 2019 обнаружили остатки здания, а именно прямоугольную деревянную структуру размером 12,3 на 9,3 метра. Она состоит из 144 опор, вокруг которых располагались «воронки» — вероятно, ярусные места для зрителей.

Это, а также найденные на месте раскопок артефакты указывают на то, что здание в свое время использовалась как театр.

По словам Стивена Уайта, руководителя археологической экспедиции от Университетского колледжа Лондона, находка ученых является «одной из самых впечатляющих на его памяти».

— Убедительность собранных доказательств — археологические остатки зданий в соответствующих местах соответствующего периода, — судя по всему, совпадают с характеристиками театра («Красный лев», - прим.), Описанном в старых документах, — отметил он.

Отметим, что о первом лондонском театре известно немного, точнее — только из двух исков, поданных от имени его владельца Джона Брейна к столярам, которые занимались его строительством. Описание «Красного льва» в них совпадает с выявленными во время раскопок остатками здания.

Напомним, археологи нашли кости 60 мамонтов на территории около города Мехико, где планируется строительство аэропорта. Ученые считают, что они нашли слишком много мамонтов в одном месте.