Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко дал распоряжение подготовить подачу документов в Министерство финансов на выделение средств в полном объеме Национальному центру Довженко.

Об этом Александра Ткаченко написал на своей странице в Facebook.

«Провели совещание, посвященное финансированию Центра Довженко. К диалогу пригласили все стороны: Ивана Козленко, как руководителя Центра, представителей Госкино, Министерства финансов и депутатов профильного комитета. Для восстановления работы Довженко-центра нужно 8,6 млн грн. Аргументы Ивана Козленко по этой сумме — обоснованы. С одной стороны, сумма базируется на планах центра за 2019 год, а с другой — из-за кризиса пандемии и полную остановку деятельности его доходы от аренды упали на 15-20%», — написал он.

В связи с этим министр дал распоряжение по подготовке подачи документов в Минфин на выделение средств в полном объеме.

По словам Александра Ткаченко, паспорт бюджетной программы уже готовится и будет согласован.

«Как только получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса», — подчеркнул министр.

Напомним, 28 мая в Национальный центр Александра Довженко в Киеве пришли сотрудники Нацполиции и провели обыски.

В прокуратуре заявили, что обыски в «Довженко-Центре» состоялись в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц предприятия, Минкультуры, а также Регионального отделения ФГИ в Киеве при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 миллионов гривен.