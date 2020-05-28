Сегодня, 28 мая, в Национальный центр Александра Довженко в Киеве пришли сотрудники Нацполиции и провели обыски.

Об этом в Facebook сообщил Иван Козленко, генеральный директор «Довженко-Центра».

«У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы. С сегодняшним нашим заявлением это не связано. Расследуют уголовное дело по акту ревизии ГАСУ (Государственной аудиторской службы Украины, — прим.)», — написал он.

В прокуратуре заявили, что обыски в «Довженко-Центре» состоялись в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц предприятия, Минкультуры, а также Регионального отделения ФГИ в Киеве при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 миллионов гривен.

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, добавив, что следственные действия прошли на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 21 мая.

«Финансовые нарушения были выявлены в ходе ревизии финансовой деятельности ГП «Национальный центр Александра Довженко», проведенной во II квартале 2019 года Государственной аудиторской службой в соответствии с вопросам программы ревизии и рабочего плана, с ведома генерального директора Центра и в присутствии главного бухгалтера, о чем осуществлена соответствующая запись в журнале регистрации проверок», — отметила Надежда Максимец.

Она рассказала, что по фактам выявленных финансовых нарушений Голосеевское управление Нацполиции в Киеве возбудило уголовное производство ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

По словам Надежды Максимец, во время досудебного расследования в ГП неоднократно направлялись запросы о предоставлении информации и копий документов, однако запрашиваемые документы и информация предоставлены не были. Следователи также вызвали должностных лиц ГП для участия в проведении следственных действий, однако они не явились и не сообщили о причине неявки.

В этой связи, отметила пресс-секретарь, возникла необходимость в проведении обыска по адресу расположения Центра с целью выявления и изъятия вещей и документов, имеющих существенное значение для досудебного расследования и содержащих сведения о взаимоотношения должностных лиц госпредприятия с субъектами хозяйствования, которые арендовали имущество Центра в период с 2015 по 2019 годы.

На данный момент обыски завершились. Правоохранители изъяли необходимые документы.

Напомним, 26 мая представители ГБР незаконно проникли в здание музея Ивана Гончара, где сегодня лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко вместе со своей женой Мариной открыли выставку картин частной коллекции Порошенко.