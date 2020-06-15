В Николаеве 13 июня прошел пятый областной фестиваль детского творчества «Art-mix». Больше 100 человек соревновались в двух номинациях: «Вокальное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство».

Об этом сообщает Управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации.

Отмечается, что организатором фестиваля выступил Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.

Солисты и вокальные ансамбли исполняли эстрадные, народные песни в современной оригинальной обработке, джаз, фолкрок, попрок, хип-хоп и тому подобное.

В номинации «Вокальное искусство» на фестивале были представлены почти 100 вокалистов из Новоодесского, Доманевского, Братского, Кривоозерского, Березнеговатого, Вознесенского, Первомайского, Еланецкого, Арбузинского, Новобугского и Николаевского районов; Баштанской, Ольшанской, Нечаянской, Доманевской, Березанской, Коблевской, Радсадовской, Бугской, Снигурёвской, Гороховской, Дорошивской, Благодатенской, Казанковской, Галицинивской, Прибужановской и Веселиновской ОТГ, а также из Первомайска и Николаева.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» за победу боролись 20 мастеров и мастериц из Братского, Арбузинского, Новобугского районов; Баштанской, Галицинивской, Казанковской, Веселиновской, Ольшанской, Прибужановской ОТГ, и из Первомайска и Николаева.

Каждый участник представил собственную мини-выставку художественных изделий.

Также они показали мастер-классы, так как конкурсные работы на тему «Волшебная чудо-птица» изготавливались на месте.

Работы были представлены в формате живописи, жгутовой техники, были изделия из изолона, работы созданные по технике росписи батик, гончарная керамика, бисероплетение, техника традиционной японской прически канзаши, пластилинография, лепка, декоративная роспись, декоративное искусство витинанка, стимпанк, вышивка и изделия из пенопласта.

На фестивале состоялось выступление народной студии эстрадного вокала «Лю-старс» Николаевского городского дворца культуры «Молодежный», фейерверк, шоу мыльных пузырей, участники же получили сувениры, медали, кубки, а также сладости от спонсоров.

Каждый участник получил диплом Управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации.

Напомним, что николаевских детей приглашают присоединиться к конкурсу детского рисунка «Экогерои начинают яркое лето».