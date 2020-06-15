Организаторы песенного конкурса «Евровидение» сообщили, что он состоится в концертном зале Ahoy нидерландского города Роттердам 18, 20 и 22 мая 2021 года.

Об этом сообщается на официальном сайте «Евровидения».

Таким образом, два полуфинала «Евровидения» пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22-го. Такое решение принял Европейский союз вещания, ответственный за организацию конкурса, вместе с вещателями NPO, NOS и AVROTROS, обеспечивающих его проведение с нидерландской стороны.

Напомним, в апреле концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), который должен был принимать «Евровидение-2020», переоборудовали в госпиталь для лечения больных COVID-19.