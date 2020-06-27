Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции присвоил выдающимся николаевским деятелям почетные звания.
Советующий указ №254/2020 опубликован на сайте главы государства.
В частности, президент присвоил звание «Заслуженный художник Украины» художнику из Николаева Гуменному Юрию Степановичу, а также звание «Заслуженный донор Украины» николаевцам Литвинову Сергею Николаевичу и Павлову Ивану Юхимовичу.
Напомним, что 26 июня, ко Дню Конституции Украины в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоялся праздничный концерт.
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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции присвоил выдающимся николаевским деятелям почетные звания.
Советующий указ №254/2020 опубликован на сайте главы государства.
В частности, президент присвоил звание «Заслуженный художник Украины» художнику из Николаева Гуменному Юрию Степановичу, а также звание «Заслуженный донор Украины» николаевцам Литвинову Сергею Николаевичу и Павлову Ивану Юхимовичу.
Напомним, что 26 июня, ко Дню Конституции Украины в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоялся праздничный концерт.