Сегодня, 26 июня, ко Дню Конституции Украины в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоялся праздничный концерт.

Об этом пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

На мероприятии присутствовали мэр Николаева Александр Сенкевич, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник,

Александр Стадник поздравил жителей города с праздником и призвал уважать Конституцию Украины.

— Спасибо всем, что вы есть в Украине, а Украина есть в каждом из нас. Уважайте Конституцию и увидите, что мы мощная сила, которая может сделать каждый следующий день лучше и счастливее, - сказал Александр Стадник.

Также, глава ОГА вручил государственные награды николаевцам, которые своим трудом сделали весомый вклад в социально-экономическое развитие Украины. В частности, указом Президента Украины:

— учителю городской школы № 54 Ивану Мешкову присвоено звание «Заслуженный учитель Украины»;

— заместителю главного врача городской больницы № 3 Петру Удовиченко присвоено звание «Заслуженный врач Украины»;

— начальнику лаборатории питьевой воды ГКП «Николаевводоканал» Валентине Андреевой присвоено звание «Заслуженный работник сферы услуг Украины»;

— работнику отдела ГП НПКГ «Зоря» - »Машпроект» Марии Яременко присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Украины».

Почетную награду главы Николаевской облгосадминистрации «Святой Николай Чудотворец» III степени получили: Максим Бревда, основатель платформы «МрійДій»; Владимир Власов, директор КУ «Городской гериатрический дом милосердия имени Святого Николая».

Мэр города Александр Сенкевич обратил внимание, что вспоминая Конституцию, мы говорим только о правах, забывая об обязанностях.

— Каждый из нас должен не только пользоваться гарантированными Конституцией правами, но и должным образом выполнять свои обязанности. В главном документе нашего государства красной нитью проходит уважение к человеку. Хочу поблагодарить всех людей, которые сегодня создают Украины, - сказал Александр Сенкевич.

Отдельные слова благодарности Александр Сенкевич выразил представителям предприятий и организаций, которые оказали помощь жителям области в ситуации, сложившейся с пандемией коронавируса.

Мэр вручил Почетные грамоты городского головы капитану Виктору Вердешу, старшему офицеру отделения боевой и специальной подготовки ВЧ 3039 Национальной гвардии Украины; подполковнику Владимиру Торшину, командиру самоходно-артиллерийского дивизиона бригадной артиллерийской группы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирада Михаила Белинского ВМС ВС Украины; Маргарите Прокопцовой, помощнику судьи Хозяйственного суда Николаевской области; подполковнику внутренней службы Ирине Морозюк, заместителю начальника Корабельного районного отдела филиала государственного учреждения Центр пробации в Николаевской области; Виктору Бойко, главному специалисту управления по вопросам ЧС и ЦЗН горсовета.

Напомним, что по случаю Дня партизанской славы в Николаеве состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Лягина.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер