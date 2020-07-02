С сегодняшнего дня, 2 июля, в Николаеве после трехмесячного перерыва возобновили работу кинотеатры.

О том, как кинозалы готовились к приему зрителей, рассказали журналисты программы «Объектив» на НИС-ТВ.

В кинотеатре «Родина» — разметка в холе на полу для соблюдения дистанции, температурный скрининг, на каждом шагу — дезсредства. Также переделали санузлы, в частности, поменяли смесители, чтобы сделать их бесконтактными. В самих кинозалах пометили кресла и диваны, на которых можно сидеть.

— У нас 600 квадратных метров зал, 450 мест, мы имеем право разместить почти 230 человек. Но для безопасности мы разместили всего 120. У нас на сайте есть возможность купить только 120 билетов, — рассказала директор кинотеатра Оксана Олейник.

Отмечается, что премьеры крутить не стали и ставят ленты, которые имели успех у зрителей. На стартовых сеансах пока что единичные зрители, но администрация надеется, что вскоре посетителей станет больше.

Напомним, николаевские детские сады проверили на соблюдение карантинных ограничений — никаких нарушений не нашли.