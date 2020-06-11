Николаевские детские сады проверили на соблюдение карантинных ограничений — никаких нарушений не нашли.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Сообщается, что в среду, 10 июня проверили 4 детсада в Центральном и Заводском районах, частности, № 1, 12, 112, 143.

— Членами комиссии в составе представителей управления образования Николаевского городского совета и Держпродспоживслужбы нарушений карантинного режима не найдено, - сказано в сообщении.

Напомним, начальница Управления образования городского совета Анны Лычко рассказала, что детские сады Николаева обеспечены всем необходимым для того, чтобы начать работать с 1 июня.