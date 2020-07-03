В Министерстве финансов подписали паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Сумма, которую получит центр — 7,6 миллиона гривен. То есть, мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного «простоя», как следствие карантина», — подчеркнул министр.

По его словам, согласно плану, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней.

«Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство», — добавил Александр Ткаченко.

Напомним, 28 мая в Национальный центр Александра Довженко в Киеве пришли сотрудники Нацполиции и провели обыски.

В прокуратуре заявили, что обыски в «Довженко-Центре» состоялись в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц предприятия, Минкультуры, а также Регионального отделения ФГИ в Киеве при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 миллионов гривен.