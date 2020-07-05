Вчера, 4 июля, во внутреннем дворике Дома офицеров флота в Николаеве активисты провели «генеральную уборку» перед началом кинопоказов под открытым небом.

Об этом сообщается на странице «Агентства развития Николаева» в Facebook.

— Пожалуй, это первая толока в этом сезоне в Николаеве. Мы были очень рады видеть старых знакомых, еще большей неожиданностью стали новые лица! Уже на следующей неделе дадим старт киносезона на летней площадке в ДОФе, — сказано в сообщении.

Отметим, что первый кинопоказ в летнем кинотеатре ДОФа состоится 8 июля.

Напомним, в прошлом году на киноплощадке ДОФа установили новую уличную деревянную мебель и белые стулья. А стены и окна исторического здания заиграли новыми красками благодаря ночной подсветке.