В Лондоне обнаружили картину нидерландского живописца Питера Рубенса «Портрет дамы» (17 век), которая пылилась в частной коллекции почти 140 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

Картина находилась в частной коллекции начиная с 1878 года. Тогда ее купил лондонский юрист Чарльз Батлер. Полотно даже выставлялось в Королевской академии, но по прошествии длительного времени картину ошибочно сочли работой ученика Рубенса и продали в сорок раз дешевле реальной стоимости — за $97 тысяч.

Картину приобрел анонимный покупатель, который заподозрил истинное происхождение картины. Для подтверждения подлинности были привлечены эксперты аукционного дома Sothebyʼs.

С помощью инфракрасной камеры они подтвердили, что картину написал именно Рубенс.

Теперь полотной продадут на аукционе. Предположительная стоимость — от $3,1 млн до $4,3 млн. Торги проведут 29 июля.

Как известно, популярный музей Лувр в Париже открылся после паузы в 3,5 месяца из-за пандемии коронавируса.