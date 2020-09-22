Аpple планирует научить своего голосового помощника Siri понимать и отвечать на украинском языке.

У себя на сайте компания разместила вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка для команды голосового помощника.

Отмечается, что в обязанности аналитика будет входить прослушка и расшифровка аудиофайлов и оценка ответов Siri. Отмечается, что компания ищет кандидатов, свободно владеющих украинским языком. Также указано, что вакансия предполагает работу в штаб-квартире ирландского города Корк.

Среди основных требований к кандидату — свободное владение английским и украинским языками с отличной грамматикой и корректурой. Кандидат должен понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия диалекта разных украинских провинций и территорий.

Отмечается, что у кандидата должен быть диплом бакалавра или аналогичный предыдущий опыт работы. Также необходим опыт работы в качестве конечного пользователя Siri. Компания обещает конкурентоспособную оплату труда, большие льготы, право участвовать в программе акций компании.

Отметим, Siri — персональный помощник, система, действующая по принципу вопрос-ответ для OIS. Приложение приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течении долгого времени. Siri создано, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации на родном для человека языке.

Напомним, Apple зарегистрировала представительство в Украине.