Гуцульскую овечью брынзу предлагают внести в перечень элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Этот вопрос обсуждался в Рахове во время информационно-коммуникативной платформы по вопросам охраны нематериального культурного наследия и поддержки частно-государственного партнерства, сообщили в Закарпатской ОГА.

— Гуцульскую овечью брынзу предлагают занести в перечень элементов нематериального наследия ЮНЕСКО — вслед за борщом. Соответствующее письмо-согласие общественности о передаче элемента для внесения его в региональный перечень НКС с последующим продвижением в Национальный реестр и международных списков подписал председатель Ассоциации производителей традиционных карпатских высокогорных сыров Анатолий Павлюк, — говорится в сообщении.

Как сообщается, основным результатом встречи стало подписание документа, что начинает процесс включения гуцульской брынзы в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Инициативу раховчан поддержали и иностранные дипломаты. Консул Республики Польша во Львове Томаш Коваль пожелал закарпатцам успеха на пути к воплощению этого амбициозного замысла, чтобы гуцульскую брынзу внесли в Нацперечень Украины и в соответствующие реестры ЕС.

Также обсудили ряд актуальных вопросов развития туризма. Речь шла о необходимости расширения помещения Музея гуцульской брынзы, о проведении ежегодного фестиваля-ярмарки «Гуцульская брынза», о создании качественной инфраструктуры и услуг, которые будут способствовать продвижению туризма на Раховщине и на Закарпатье в целом.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики включило культуру приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны по рекомендации Экспертного совета при ведомстве.