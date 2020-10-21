Гуцульскую овечью брынзу предлагают внести в перечень элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот вопрос обсуждался в Рахове во время информационно-коммуникативной платформы по вопросам охраны нематериального культурного наследия и поддержки частно-государственного партнерства, сообщили в Закарпатской ОГА.
— Гуцульскую овечью брынзу предлагают занести в перечень элементов нематериального наследия ЮНЕСКО — вслед за борщом. Соответствующее письмо-согласие общественности о передаче элемента для внесения его в региональный перечень НКС с последующим продвижением в Национальный реестр и международных списков подписал председатель Ассоциации производителей традиционных карпатских высокогорных сыров Анатолий Павлюк, — говорится в сообщении.
Как сообщается, основным результатом встречи стало подписание документа, что начинает процесс включения гуцульской брынзы в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.
Инициативу раховчан поддержали и иностранные дипломаты. Консул Республики Польша во Львове Томаш Коваль пожелал закарпатцам успеха на пути к воплощению этого амбициозного замысла, чтобы гуцульскую брынзу внесли в Нацперечень Украины и в соответствующие реестры ЕС.
Также обсудили ряд актуальных вопросов развития туризма. Речь шла о необходимости расширения помещения Музея гуцульской брынзы, о проведении ежегодного фестиваля-ярмарки «Гуцульская брынза», о создании качественной инфраструктуры и услуг, которые будут способствовать продвижению туризма на Раховщине и на Закарпатье в целом.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики включило культуру приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны по рекомендации Экспертного совета при ведомстве.
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Гуцульскую овечью брынзу предлагают внести в перечень элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот вопрос обсуждался в Рахове во время информационно-коммуникативной платформы по вопросам охраны нематериального культурного наследия и поддержки частно-государственного партнерства, сообщили в Закарпатской ОГА.
— Гуцульскую овечью брынзу предлагают занести в перечень элементов нематериального наследия ЮНЕСКО — вслед за борщом. Соответствующее письмо-согласие общественности о передаче элемента для внесения его в региональный перечень НКС с последующим продвижением в Национальный реестр и международных списков подписал председатель Ассоциации производителей традиционных карпатских высокогорных сыров Анатолий Павлюк, — говорится в сообщении.
Как сообщается, основным результатом встречи стало подписание документа, что начинает процесс включения гуцульской брынзы в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.
Инициативу раховчан поддержали и иностранные дипломаты. Консул Республики Польша во Львове Томаш Коваль пожелал закарпатцам успеха на пути к воплощению этого амбициозного замысла, чтобы гуцульскую брынзу внесли в Нацперечень Украины и в соответствующие реестры ЕС.
Также обсудили ряд актуальных вопросов развития туризма. Речь шла о необходимости расширения помещения Музея гуцульской брынзы, о проведении ежегодного фестиваля-ярмарки «Гуцульская брынза», о создании качественной инфраструктуры и услуг, которые будут способствовать продвижению туризма на Раховщине и на Закарпатье в целом.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики включило культуру приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны по рекомендации Экспертного совета при ведомстве.