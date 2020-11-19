Блогеры из Николаева проведут совместную онлайн-конференцию «Молодежь и выборы».
Онлайн-трансляция конференции состоится сегодня, 19 ноября, в 16:40 и будет доступна на YouTube-каналеплатформы «МрійДій», пишут НикВести.
Спикерами видеоконференции станут блогеры из Николаева Люся Морковка, Елена Истомина, Сергей Лайко, а также руководитель джаз-оркестра «Performance Big Band» Владимир Алексеев, лидер платформы «МрійДій» и директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда, николаевский комик Сергей Мельников, руководитель спортивно-танцевального клуба «Slice» Александр Виноградов, кондитер из Николаева Олег Чередниченко, а также николаевский бизнесмен Алексей Титов.
Кроме того, модератором онлайн-конференции станет журналист, главный редактор «НикВести» Олег Деренюга.
Стоит отметить, что за лучшие вопросы спикерам будут разыграны призы.
Напомним, что директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко решили провести розыгрыш и подарить николаевцам призы за явку на избирательных участках на втором туре выборов мэра.
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Блогеры из Николаева проведут совместную онлайн-конференцию «Молодежь и выборы».
Онлайн-трансляция конференции состоится сегодня, 19 ноября, в 16:40 и будет доступна на YouTube-каналеплатформы «МрійДій», пишут НикВести.
Спикерами видеоконференции станут блогеры из Николаева Люся Морковка, Елена Истомина, Сергей Лайко, а также руководитель джаз-оркестра «Performance Big Band» Владимир Алексеев, лидер платформы «МрійДій» и директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда, николаевский комик Сергей Мельников, руководитель спортивно-танцевального клуба «Slice» Александр Виноградов, кондитер из Николаева Олег Чередниченко, а также николаевский бизнесмен Алексей Титов.
Кроме того, модератором онлайн-конференции станет журналист, главный редактор «НикВести» Олег Деренюга.
Стоит отметить, что за лучшие вопросы спикерам будут разыграны призы.
Напомним, что директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко решили провести розыгрыш и подарить николаевцам призы за явку на избирательных участках на втором туре выборов мэра.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов