Блогеры из Николаева проведут совместную онлайн-конференцию «Молодежь и выборы».

Онлайн-трансляция конференции состоится сегодня, 19 ноября, в 16:40 и будет доступна на YouTube-каналеплатформы «МрійДій», пишут НикВести.

Спикерами видеоконференции станут блогеры из Николаева Люся Морковка, Елена Истомина, Сергей Лайко, а также руководитель джаз-оркестра «Performance Big Band» Владимир Алексеев, лидер платформы «МрійДій» и директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда, николаевский комик Сергей Мельников, руководитель спортивно-танцевального клуба «Slice» Александр Виноградов, кондитер из Николаева Олег Чередниченко, а также николаевский бизнесмен Алексей Титов.

Кроме того, модератором онлайн-конференции станет журналист, главный редактор «НикВести» Олег Деренюга.

Стоит отметить, что за лучшие вопросы спикерам будут разыграны призы.

Напомним, что директор фитнес-клуба «Gym Style» Максим Бревда и кондитер из Николаева Олег Чередниченко решили провести розыгрыш и подарить николаевцам призы за явку на избирательных участках на втором туре выборов мэра.