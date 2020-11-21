Об этом заявили министр культуры Италии Дарио Франческини и руководитель археологической группы Массимо Осанна, передает Reuters.

Находку обнаружили в районе Чивита Джулиана (Civita Giuliana), которая в 700 метрах на юго-запад от центра Помпей, в подземной камере во время раскопок места расположения древней виллы. К удивлению исследователей, останки очень хорошо сохранились.

Один из найденных мужчин был на момент смерти в возрасте от 30 до 40 лет. Под шеей мужчины археологи нашли остатки шерстяной накидки, что указывало на его высокий статус. Другой же умерший был младшим — где-то 18-23 лет, одет в тунику и с поврежденными позвонками. Это указывает на то, что он занимался тяжелым физическим трудом, а значит, был рабом.

— Эти две жертвы, вероятно, искали спасения, но тут около девяти утра их унесло потоком обломочной вулканической породы (образовавшаяся в результате извержения - прим.). Они умерли от теплового шока, что видно из их сжатых ступней и кистей, — объясняет Осанна. По мнению археолога, находка является «невероятным и исключительным свидетельством» утра, когда произошло извержение вулкана в Помпеях. Сейчас раскопки в Чивите Джулиани продолжаются, но туристов из-за коронавирусных ограничений туда не пускают.