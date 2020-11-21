Итальянские археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших почти две тысячи лет назад в результате извержения вулкана возле древнеримского города Помпеи. Особенность находки в том, что останки мужчин крайне хорошо сохранились, а принадлежали они рабу и его хозяину.
Об этом заявили министр культуры Италии Дарио Франческини и руководитель археологической группы Массимо Осанна, передает Reuters.
Находку обнаружили в районе Чивита Джулиана (Civita Giuliana), которая в 700 метрах на юго-запад от центра Помпей, в подземной камере во время раскопок места расположения древней виллы. К удивлению исследователей, останки очень хорошо сохранились.
Один из найденных мужчин был на момент смерти в возрасте от 30 до 40 лет. Под шеей мужчины археологи нашли остатки шерстяной накидки, что указывало на его высокий статус. Другой же умерший был младшим — где-то 18-23 лет, одет в тунику и с поврежденными позвонками. Это указывает на то, что он занимался тяжелым физическим трудом, а значит, был рабом.
— Эти две жертвы, вероятно, искали спасения, но тут около девяти утра их унесло потоком обломочной вулканической породы (образовавшаяся в результате извержения - прим.). Они умерли от теплового шока, что видно из их сжатых ступней и кистей, — объясняет Осанна.
По мнению археолога, находка является «невероятным и исключительным свидетельством» утра, когда произошло извержение вулкана в Помпеях. Сейчас раскопки в Чивите Джулиани продолжаются, но туристов из-за коронавирусных ограничений туда не пускают.
Извержение вулкана в Помпеях произошло в 79 году нашей эры. Оно полностью уничтожило древнеримский город недалеко от современного Неаполя, в котором на то время, по оценкам, жили около 13 тысяч человек.
Остатки Помпей, погребенных под слоями пепла, пыли и камней, нашли только в XVI веке, а с 1750-х годов там начались раскопки. Сейчас исследователи стараются уберечь обнаруженные останки древнеримского города от разрушения, отмечает Reuters.
Напомним, туристка из Канады Николь вернула в Археологический парк Помпеи пять артефактов, которые она украла 15 лет назад. Она рассказала, что на протяжении этих лет ее и семью преследовали несчастья.
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Итальянские археологи обнаружили останки двух мужчин, погибших почти две тысячи лет назад в результате извержения вулкана возле древнеримского города Помпеи. Особенность находки в том, что останки мужчин крайне хорошо сохранились, а принадлежали они рабу и его хозяину.
Об этом заявили министр культуры Италии Дарио Франческини и руководитель археологической группы Массимо Осанна, передает Reuters.
Находку обнаружили в районе Чивита Джулиана (Civita Giuliana), которая в 700 метрах на юго-запад от центра Помпей, в подземной камере во время раскопок места расположения древней виллы. К удивлению исследователей, останки очень хорошо сохранились.
Один из найденных мужчин был на момент смерти в возрасте от 30 до 40 лет. Под шеей мужчины археологи нашли остатки шерстяной накидки, что указывало на его высокий статус. Другой же умерший был младшим — где-то 18-23 лет, одет в тунику и с поврежденными позвонками. Это указывает на то, что он занимался тяжелым физическим трудом, а значит, был рабом.
— Эти две жертвы, вероятно, искали спасения, но тут около девяти утра их унесло потоком обломочной вулканической породы (образовавшаяся в результате извержения - прим.). Они умерли от теплового шока, что видно из их сжатых ступней и кистей, — объясняет Осанна.
По мнению археолога, находка является «невероятным и исключительным свидетельством» утра, когда произошло извержение вулкана в Помпеях. Сейчас раскопки в Чивите Джулиани продолжаются, но туристов из-за коронавирусных ограничений туда не пускают.
Извержение вулкана в Помпеях произошло в 79 году нашей эры. Оно полностью уничтожило древнеримский город недалеко от современного Неаполя, в котором на то время, по оценкам, жили около 13 тысяч человек.
Остатки Помпей, погребенных под слоями пепла, пыли и камней, нашли только в XVI веке, а с 1750-х годов там начались раскопки. Сейчас исследователи стараются уберечь обнаруженные останки древнеримского города от разрушения, отмечает Reuters.
Напомним, туристка из Канады Николь вернула в Археологический парк Помпеи пять артефактов, которые она украла 15 лет назад. Она рассказала, что на протяжении этих лет ее и семью преследовали несчастья.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов