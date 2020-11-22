В США на аукционе Heritage Auctions за 1,5 миллиона долларов продали первый комикс о Бэтмене. Это самая дорогая копия комикса с участием «Темного рыцаря».

Об этом пишет Hollywood Reporter.

На аукционе продали 27-й выпуск Detective Comics 1939 года, в котором рассказывается о борьбе супергероя с «химическим синдикатом».

Другую копию этого же комикса продали 10 лет назад за 1, 075 миллиона долларов, но его восстанавливали. Этот же комикс за 1,5 миллиона долларов имел оценку качества в 7.0 — самый высокий балл для этой серии.

Этот выпуск однако не стал самым дорогим в истории комиксов. В 2014 году первый выпуск Action Comics про Супермена продали на eBay за 3,2 миллиона долларов. Он имел оценку качества в 9.0.

Напомним, что на британском аукционе за 3,5 миллиона долларов продали старинную монету, которую изготовили в честь убийства Гая Юлия Цезаря.