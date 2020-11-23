Состоялся первый тур конкурса на соискание Национальной премии 2021 года, на котором определен «длинный» список авторов и их произведений.

В заседании Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко приняли участие: Юрий Макаров - председатель Комитета, Тамара Гундорова - заместитель председателя Комитета, Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Ростислав Держипильский, Римма Зюбина, Любовь Морозова, Игорь Панасов, Виктор Плоскина, Михаил Рашковецкий, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский, Евгений Стасиневич., пишет Укринформ.

После обсуждения выдвинутых литературно-художественных произведений путем открытого голосования члены Комитета сформировали список произведений, допущенных к участию во втором туре.

Литература:

Герасимьюк Елена - книга поэзий «Тюремная песня»

Жежера Виталий - цикл эссе «Отложенное лето» и авторские колонки последних лет.

Запека Виталий - антивоенный роман «Цуцик».

Лебедева Екатерина - роман «22: Мистический случай на Вознесенском спуске в Киеве».

Луцишина Оксана - роман «Иван и Феба».

Мастерова Валентина - роман «Тебе скажу».

Махно Василий - роман «Вечный календарь».

Рафеенко Владимир - роман «Мондегрин (песни о смерти и любви)».

Публицистика, журналистика:

Асеев Станислав - книга эссе «В изоляции».

Белозерская-Воронова (Белозерская) Елена - книга «Дневник нелегального солдата».

Житняя Людмила - книга «Чернобыль - глазами женщин».

Кипиани Вахтанг - книга «Дело Василия Стуса».

Романчук Олег - книга публицистики военного времени «Не бойся. Не изменяй. Не молчи».

Музыкальное искусство:

Андрусик Александра (директор агентства), Шимальський Евгений (соучредитель агентства), Сула Екатерина (исполнительный продюсер) - Музыкальное агентство «УХО» - цикл «Архитектура голоса».

Козаренко Александр (пианист) - цикл концертов «Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко», «Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко», «Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко».

Визуальное искусство:

Вайсберг Матвей (художник), Живкова Елена (куратор, заместитель по научной работе) -

Выставка «Матвей Вайсберг в музее Ханенко».

Евсеева Татьяна - творческий проект «Каменные вышиванки Новой Каховки» (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона).

Михайлов Борис (художник) - видеопроекция и фотоинсталляция «Испытание смертью».

Семенюк Василий (художник) - графическое оформление книги «Кобзарь», цикл живописно-графических произведений «Мой Шевченко».

Федирко Анатолий (художник) - арт-проект «Арт фабрика им.prof.К.Малевича».

Киноискусство:

Васянович Валентин (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик) Одуденко Владлен (художник-постановщик) - художественный фильм «Атлантида».

Ворожбит Наталья (режиссер, автор сценария) - фильм «Плохие дороги».

Ильенко Михаил (автор сценария, режиссер), Ризоль Андрей (продюсер), Кришталович Александр (оператор), Адамович Роман (художник), Ильенко Иванна (исполнительница роли Катерины) - национальный фильм «Толока».

Театральное искусство:

Билоус Андрей (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Колесникова Нина (хореограф-постановщик), Бекиров Усеин (композитор), Орлов Борис (художник-постановщик, исполнитель главной роли) - спектакль «Шинель» по одноименной повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра.

Вовкун Василий (режиссер), Небесный Иван (композитор), Ипатьева Анна (художница костюмов) - опера «Лис Микита» Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Лавренчук Евгений (режиссер) - опера «LaTraviata» Одесского национального академического театра оперы и балета.

Маслобойщиков Сергей (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталия (художник по костюмам), Бегма Александр (композитор) - спектакль «Verba» по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лісова пісня» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Второй тур конкурса на соискание Национальной премии 2021 года запланировано провести в третьей декаде декабря текущего года.

Напомним, шотландский писатель Стюарт Дуглас получил Букеровскую премию за свой роман «Шагги Бейн».