Николаевский академический художественный русский драматический театр представил первую часть культурно-художественного проекта «Скифская одиссея».

Проект представляет собой цикл программ об одноименной книге украинской писательницы Лины Костенко. В связи с карантином театр был вынужден найти альтернативный способ презентации «Скифской одиссеи» зрителю.

Был выбран теле-формат: историки, художники, филологи, археологии, искусствоведы, актеры и режиссеры рассказывают о том, как создавалась книга, раскрывают интересные детали нового произведения украинской писательницы, погружают читателя в мир книги.

В аннотации к книге говорится, что героем поэмы-баллады Лины Костенко «Скифская одиссея» является молодой Грек из Ольвии, который два с половиной тысячелетия назад отправился в плавание по Днепру-Борисфену в направлении будущего Киева, познавая греческий и скифский миры Припонтиды.

— А это было время рождения Европы среди стен Афин. В поэме, написанной искрометно и иронично, предстает перед читателем многовековая — реальная и мифическая — стихия созидания Украины на стыке западной и восточной цивилизаций, а сама Украина представлена как неотъемлемая часть средиземноморской культуры. Эта поэма приобретает особую остроту сегодня, поскольку вместе с аннексией Крыма Россия отобрала также античное прошлое Украины, превратив солнечную землю странствий Геродота в зону ненависти и милитаризма. Культурологические аспекты поэмы комментируются в Энциклопедии «Скифской одиссеи», — говорится в аннотации.

Как известно, офорты николаевского художника и мастера скифо-греческого ленд-арта Владимира Бахтова стали иллюстрациями к «Скифской одиссее».