Николаевский академический художественный русский драматический театр представил первую часть культурно-художественного проекта «Скифская одиссея».
Проект представляет собой цикл программ об одноименной книге украинской писательницы Лины Костенко. В связи с карантином театр был вынужден найти альтернативный способ презентации «Скифской одиссеи» зрителю.
Был выбран теле-формат: историки, художники, филологи, археологии, искусствоведы, актеры и режиссеры рассказывают о том, как создавалась книга, раскрывают интересные детали нового произведения украинской писательницы, погружают читателя в мир книги.
В аннотации к книге говорится, что героем поэмы-баллады Лины Костенко «Скифская одиссея» является молодой Грек из Ольвии, который два с половиной тысячелетия назад отправился в плавание по Днепру-Борисфену в направлении будущего Киева, познавая греческий и скифский миры Припонтиды.
— А это было время рождения Европы среди стен Афин. В поэме, написанной искрометно и иронично, предстает перед читателем многовековая — реальная и мифическая — стихия созидания Украины на стыке западной и восточной цивилизаций, а сама Украина представлена как неотъемлемая часть средиземноморской культуры. Эта поэма приобретает особую остроту сегодня, поскольку вместе с аннексией Крыма Россия отобрала также античное прошлое Украины, превратив солнечную землю странствий Геродота в зону ненависти и милитаризма. Культурологические аспекты поэмы комментируются в Энциклопедии «Скифской одиссеи», — говорится в аннотации.
Как известно, офорты николаевского художника и мастера скифо-греческого ленд-арта Владимира Бахтова стали иллюстрациями к «Скифской одиссее».
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Николаевский академический художественный русский драматический театр представил первую часть культурно-художественного проекта «Скифская одиссея».
Проект представляет собой цикл программ об одноименной книге украинской писательницы Лины Костенко. В связи с карантином театр был вынужден найти альтернативный способ презентации «Скифской одиссеи» зрителю.
Был выбран теле-формат: историки, художники, филологи, археологии, искусствоведы, актеры и режиссеры рассказывают о том, как создавалась книга, раскрывают интересные детали нового произведения украинской писательницы, погружают читателя в мир книги.
В аннотации к книге говорится, что героем поэмы-баллады Лины Костенко «Скифская одиссея» является молодой Грек из Ольвии, который два с половиной тысячелетия назад отправился в плавание по Днепру-Борисфену в направлении будущего Киева, познавая греческий и скифский миры Припонтиды.
— А это было время рождения Европы среди стен Афин. В поэме, написанной искрометно и иронично, предстает перед читателем многовековая — реальная и мифическая — стихия созидания Украины на стыке западной и восточной цивилизаций, а сама Украина представлена как неотъемлемая часть средиземноморской культуры. Эта поэма приобретает особую остроту сегодня, поскольку вместе с аннексией Крыма Россия отобрала также античное прошлое Украины, превратив солнечную землю странствий Геродота в зону ненависти и милитаризма. Культурологические аспекты поэмы комментируются в Энциклопедии «Скифской одиссеи», — говорится в аннотации.
Как известно, офорты николаевского художника и мастера скифо-греческого ленд-арта Владимира Бахтова стали иллюстрациями к «Скифской одиссее».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов