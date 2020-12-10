На одной из улиц Бристоля появилось новое шуточное граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Художник уже подтвердил авторство работы.

Об этом пишет Новое Время.

Чихающая старушка появилась утром в четверг, 10 декабря, на одном из двухэтажных домишек Тоттердауна, пригорода Бристоля. Рисованная старушка чихает настолько сильно, что у нее вылетает зубной протез, а также сумочка и клюка.

По словам одного из жителей улицы Дейла Комли, рано утром он увидел на своей улице «крупного парня в куртке».

— Около 7 утра я варил себе кофе, выглянул в окно и увидел человека, и подумал, что монтажник строительных лесов, он все время смотрел на стену. В следующий раз я выглянул за окно где-то через час, когда уже собралась толпа, — сказал он.

Вечером в четверг, 10 декабря, Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав серию шуточных снимков с граффити на своей странице в Instagram. «Апчхи!», — подписал он публикацию.