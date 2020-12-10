На одной из улиц Бристоля появилось новое шуточное граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Художник уже подтвердил авторство работы.
Об этом пишет Новое Время.
Чихающая старушка появилась утром в четверг, 10 декабря, на одном из двухэтажных домишек Тоттердауна, пригорода Бристоля. Рисованная старушка чихает настолько сильно, что у нее вылетает зубной протез, а также сумочка и клюка.
По словам одного из жителей улицы Дейла Комли, рано утром он увидел на своей улице «крупного парня в куртке».
— Около 7 утра я варил себе кофе, выглянул в окно и увидел человека, и подумал, что монтажник строительных лесов, он все время смотрел на стену. В следующий раз я выглянул за окно где-то через час, когда уже собралась толпа, — сказал он.
Вечером в четверг, 10 декабря, Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав серию шуточных снимков с граффити на своей странице в Instagram. «Апчхи!», — подписал он публикацию.
Напомним, летом Бэнкси опубликовал в своем Instagram-аккаунте изображение новой картины на тему протестов в США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
|
Похоже, Адмиралтейство — всёКатерина Середа
|
Про безпеку руху на трасі Н-14Татьяна Демченко
|
Випускайте повітря, Артеме ОлександровичуСтанислав Мартиросов
На одной из улиц Бристоля появилось новое шуточное граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Художник уже подтвердил авторство работы.
Об этом пишет Новое Время.
Чихающая старушка появилась утром в четверг, 10 декабря, на одном из двухэтажных домишек Тоттердауна, пригорода Бристоля. Рисованная старушка чихает настолько сильно, что у нее вылетает зубной протез, а также сумочка и клюка.
По словам одного из жителей улицы Дейла Комли, рано утром он увидел на своей улице «крупного парня в куртке».
— Около 7 утра я варил себе кофе, выглянул в окно и увидел человека, и подумал, что монтажник строительных лесов, он все время смотрел на стену. В следующий раз я выглянул за окно где-то через час, когда уже собралась толпа, — сказал он.
Вечером в четверг, 10 декабря, Бэнкси подтвердил авторство работы, опубликовав серию шуточных снимков с граффити на своей странице в Instagram. «Апчхи!», — подписал он публикацию.
Напомним, летом Бэнкси опубликовал в своем Instagram-аккаунте изображение новой картины на тему протестов в США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.