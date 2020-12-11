BBC News Украина объявила победителей премии «Книга года BBC-2020», которую проводят в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщает ВВС Украина.

«Книгой года BBC – 2020» стал роман Сергея Сергеевича Saigon «Юпак» (издательство «Белка»).

В номинации «Детская книга года BBC – 2020» победила книга «Мед и Паштет — фантастические ветрогоны» Ульяны Чубы (издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»).

А премию в номинации «Книга года ВВС — Эссеистика-2020» получил сборник эссе Оксаны Забужко «Планета Полынь» (издательство «Комора»)

Победу в конкурсе читательских рецензий «Читатель года – 2020» получил Виталий Гудыма за рецензию на роман Петра Яценко «Магнетизм», который вошел в длинный список «Книги года BBC – 2020».

Напомним, Шотландский писатель Стюарт Дуглас получил Букеровскую премию за свой роман «Шагги Бейн».