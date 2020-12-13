Стриминговый сервис Netflix снимет фильм по знаменитому антивоенному роману Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», сообщает Variety.

Книга, вышедшая в 1929 году, повествует о Первой мировой войне и «потерянном поколении», которое после пережитых потрясений не способно вернуться к привычной, гражданской жизни. Роман находился в оппозиции к немецким патриотическим текстам, которые превозносили и героизировали сражения.

Режиссером ленты станет Эдвард Бергер, известный по сериалу «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем, а сценарий напишут Лесли Патерсон и журналист Иэн Стокелл. Главного героя — солдата Пауля Боймера сыграет 42-летний немецкий актер Даниэль Брюль, звезда детективного шоу «Алиенист» и фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Ожидается, что это будет один из самых масштабных и дорогостоящих проектов, который когда-либо снимали в Германии. Разработку картины планируют начать в марте 2021 года.

События романа уже не раз переносили на большой экран. Первым ленту по произведению Ремарка снял Льюис Майлстоун еще в 1930-м — она удостоилась премии «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру.

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