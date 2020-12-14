В Киеве возле здания Офиса президента установили карусель.

Об этом сообщил экс-депутат партии «Слуга народа» Гео Лерос на своей странице в Facebook.

Как отмечает телеканал 112, возле здания обустроят каток и поставят елку. Также будут оборудованы фотозоны, арт-инсталляции и резиденция Святого Николая. Каток на Банковой будет бесплатным, коньки можно будет взять напрокат.

Ранее в Национальной полиции Украины сообщили, что правоохранители усилили меры безопасности возле Офиса президента из-за оборудования там праздничных локаций.

При этом полиция не будет ограничивать доступ граждан к зданию главы государства.

Напомним, в понедельник, 7 декабря, в Николаеве на Соборной площади к празднованию Дня Святого Николая и Нового года начали устанавливать искусственную елку, также продолжается монтаж ледового катка и светодиодных конструкций.