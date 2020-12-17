В Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина открылась выставка голографических работ.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Более 20 лет в архивах музея хранились голографические изображения орденов и предметов декоративно-прикладного искусства. Впервые за это время работы выставили на обозрение.

В экспозиции «Власть золота» представлено 30 работ. Такие изображения создают на пластине с помощью лазера. Благодаря этой технике создается впечатление, что за стеклом находится настоящий предмет. В музей имени Василия Верещагина работы попали много лет назад. В 1986-м на базе Государственного исторического музея в Киеве работала экспериментальная лаборатория. Тогда в Николаев отправили часть картин, однако голография не экспонировалась из-за отсутствия необходимого оборудования.

— Первый раз мы получили около 10 голограмм. Там были разнообразные предметы, преимущественно, из древнерусских кладов, — рассказал директор музея Сергей Росляков.

В 90-х экспериментальная лаборатория появилась и во Львове, именно оттуда николаевский музей получил остальную часть работ.

Экспозиция будет работать несколько месяцев. После этого музей предлагает разместить голограммы коллегам из Очакова и Вознесенска, чтобы с ними могли ознакомиться больше людей.

Ранее в музее имени Василия Верещагина прошла выставка уникальных микроминиатюр Владимира Казаряна «Восьмое чудо света».