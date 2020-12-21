В Николаевском академическом художественном русском драматическом театре открылась уникальная детская комната.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

По словам сотрудников театра, аналогов такой комнаты нет ни в каком другом театре Украины. В комнате разместили игровые уголки, гримерку и даже мини-сцену. Открытие состоялось в День святого Николая.

— Это не просто игровая комната, где дети проводят свободное время, это изучение театра, его традиций, какие профессии есть в театре. В игровой форме они познают театральное искусство и общаются с детьми разных социальных категорий. Есть детки, которые требуют особого внимания, и дети сотрудников театра, которые растут, как правило, в театре. Также всегда существовала проблема, когда родители хотят прийти на вечерний спектакль, а не с кем оставить детей, и здесь будет такая услуга, возможность оставить ребенка. Пока родители смотрят театр, дети познают театральный мир, — рассказал директор театра Артем Свистун.

Раньше на месте игровой комнаты было подсобное помещение, потом актерская гримерная. Переоборудовать ее в полноценную детскую комнату удалось благодаря грантовым средствам. Теперь здесь можно смотреть мультфильмы, играть в разные развивающие игры, петь в караоке и даже выступать на мини-сцене.

Рядом уборная комната и гримерная для родителей-актеров, которые также могут оставить здесь детей на время выступлений или репетиций. А заниматься с маленькими посетителями будет квалифицированный педагог.

Напомним, что в Николаеве на реставрацию здания русдрама планируют потратить более ₴30 миллионов.