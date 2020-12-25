В американской библиотеке Netflix не обнаружено ни одного фильма, в которых сыграл голливудский актер Джонни Депп.

Об этом сообщило издание The Geekbuzz.

Как сообщается, этому может быть два объяснения: либо произошло простое совпадение и компания занялась обновлением контента, либо таким образом Netflix отреагировал на проигрыш актером суда о клевете, согласно решению которого, утверждения издания The Sun, назвавшего Деппа «человеком, избивавшим жену», соответствуют действительности.

Отметим, что на данный момент фильмов с Деппом в американской библиотеке компании нет.

Напомним, ранее компания Netflix опубликовала список самых востребованных в США зарубежных шоу.