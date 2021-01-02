Известные в городе деятели культуры, артисты, вокальные, инструментальные и танцевальные ансамбли снялись в комедийном мюзикле-поздравлении «Коронавальная ночь».

Как сообщил на своей странице в Facebook директор Николаевского муниципального телеканала «МАРТ» Юрий Тазарачев, съемки фильма завершились 31 декабря в 22:34, а уже 23:00 его опубликовали в youtube.

По сюжету, городской голова Николаева Александр Сенкевич дает поручению начальнику управлению культуры Юрию Любарову подготовить новогодний концерт-поздравление для николаевцев, поскольку город отказался от массовых гуляний на Новый Год из-за карантина.

На все про все у деятелей культуры есть один день — 31 декабря.

В мюзикле показаны «приключения» директора концерт-холла «Юнность» Олега Кошевого и директора телеканала «МАРТ» Юрия Тазарачева в процессе организации концерта.

Авторы музыкального фильма в сатирической манере показали, на что вынуждены были пойти артисты и музыканты, чтобы выжить в период карантина.

В конце мюзикла мэр Александр Сенкевич обратился с новогодним поздравлением к горожанам со сцены концерт-холла «Юность».

Напомним, ранее в Николаеве сняли музыкальный комедийный мини-фильм «Красный трактор» на предвыборную тематику.