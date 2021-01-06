Церемониe вручения премии «Грэмми» перенеcли из-за вспышки коронавируса в Лос-Анджелесе (США). Она должна была состоятся 31 января.

Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

Организаторы не подтвердили новую дату, но источники говорят, что церемонию планируют провести в марте.

Во время церемонии организаторы планировали полностью отказаться от аудитории и разрешить ведущим и исполнителям находиться на месте только во время шоу.

— Номинированным артистам также не разрешили бы прибыть на место, что, вероятно, привело бы к ситуации, подобной «Эмми» 2020 года, когда номинанты появлялись и принимали награды удаленно, — пишет издание.

Также отмечается, что в штате Калифорния в целом наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом после праздников, установив новый однодневный рекорд 74 тысячи новых случаев 4 января.

Напомним, вручение премии «Золотой глобус» в 2021 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Ее проведут почти на два месяца позже запланированной даты.