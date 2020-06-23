Вручение премии «Золотой глобус» в 2021 году перенесли из-за пандемии коронавируса. Ее проведут почти на два месяца позже запланированной даты.

Об этом сообщается на сайте американской кинопремии.

Новой датой церемонии определили 28 февраля 2021 года. Ранее на эту дату была запланирована церемония вручения премий «Оскар».

«Золотой глобус» — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии, которую вручают ежегодно в начале января. Присуждение «Золотого глобуса» начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, который обычно завершается церемонией награды «Оскара». По традиции награждение проходит после голосования с участием 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Как сообщалось, церемонию вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) решили перенести на два месяца в 2021 году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Указанное объявление Британской киноакадемии последовало за решением Американской академии кинематографических искусств и наук перенести церемонию вручения премии «Оскар» с 28 февраля на 25 апреля.