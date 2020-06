Американская киноакадемия приняла решение на два месяца перенести проведение церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году.

Об этом сообщили в официальном Twitter -аккаунте киноакадемии.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k