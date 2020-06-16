Американская киноакадемия приняла решение на два месяца перенести проведение церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году.

Об этом сообщили в официальном Twitter -аккаунте киноакадемии.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k — The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020

В понедельник, 15 июня, Американская киноакадемия сообщила, что приняла решение перенести проведение церемонии на два месяца.

— Это так! «Оскар» в следующем году произойдет 25 апреля 2021 года, — говорится в сообщении.

Также в киноакадемии проинформировали, что период отбора на «Оскар» будет продлен до 28 февраля 2021 года, а номинанты будут объявлены 15 марта 2021 года.

В апреле 2020 года организаторы престижной кинопремии «Оскар» объявили, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 впервые допустят к отбору фильмы, которые не выходили в прокат и демонстрировались только онлайн. Тогда же было заявлено, то церемония состоится 28 февраля 2021 года.

Напомним, 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премией «Оскар». Статуэтки вручали в 92-й раз в театре «Долби» в Голливуде.