Церемонию вручения премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) решили перенести на два месяца в 2021 году из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте премии.

Проведение 74-й церемонии BAFTA было запланировано на 14 февраля 2021 года. Но из-за ситуации с коронавирусом ее решено перенести на 11 апреля.

Таким образом, BAFTA состоится за две недели до церемонии «Оскара», которую также перенесли из-за COVID-19.

— Церемония вручения премии в 2021 году будет проводиться в воскресенье, 11 апреля. Изменение ранее объявленной даты, 14 февраля, связано с влиянием глобальной пандемии (коронавируса, – прим.) и предусматривает продление периода отбора. Более подробная информация о церемонии будет объявлена позже в этом году, – отмечается в заявлении.

Указанное объявление Британской киноакадемии последовало за решением Американской академии кинематографических искусств и наук перенести церемонию вручения премии «Оскар» с 28 февраля на 25 апреля.

Вручение премии BAFTA, как правило, происходит на несколько недель раньше «Оскара».

Основанную в 1947 году премию BAFTA также называют «британским «Оскаром». С 2017 года церемония вручения премии проводится в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Награды BAFTA представлены в форме театральной маски, разработанной американским скульптором Мици Канлиффом в 1955 году. Церемония проходила ранее в апреле или мае, но с 2001 года она проводилась в феврале, чтобы предшествовать кинопремии «Оскар».