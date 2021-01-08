В микрорайоне Варваровка установят памятный знак с якорем в честь матроса Леонтия Конина, который погиб во время защиты Николаева от немецкой оккупации.

Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Игорь Мухарский на своей странице в Facebook.

Матрос Леонтий Конин погиб 13 августа 1941 вместе с боевым кораблем БК 404 при защите и обороне наплавного Варваровского моста. Мемориал планируют установить к 80-летию его гибели в сквере «Вербный», на углу улиц Веселиновской и Почтовой в Варваровке.

Стоит отметить, что инициатором установления памятного знака выступил член ОО «Объединение краеведов Николаевского района «Родовид» Александр Лойко

— Начало положено, установление памятного знака планируется закончить в этом году ко дню празднования 80-летия гибели матроса Л. Конина и БК 404, что станет знаковым событием как для Николаева, так и для Николаевского района, - написал Игорь Мухарский.

Напомним, что в Новоодесском районе Николаевской области на трассе возле села Гурьевка для реконструкции демонтировали знаменитый «Памятник трактористам».