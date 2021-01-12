Украинский институт национальной памяти представил проект краеведческих лекций про степную Украину без имперских мифов.

Об этом говорится на сайте Украинского института национальной памяти.

Основной целью проекта стала деконструкция российских имперских штампов и фальсификаций про историю Северного Причерноморья.

— «Дикое поле», «безлюдные степи», «татарская орда» и потом вдруг - «Новороссия». Российская имперская и впоследствии советская историография ложью и мифологизацией прибрала к своим рукам историю Южной Украины. Этой серию краеведческих роликов мы хотим опровергнуть много мифов, которые создали лживый метанаратив российской истории и рассказать, что на территории Северного Причерноморья долгое время проживали бок о бок с Украинской другие народы, пока сюда не пришла российская имперская колонизация, - рассказал начальник Южного межрегионального отдела УИНП Сергей Гуцалюк.

В рамках проекта будут опубликованы пять лекций, которые расскажут об отдельных аспектах истории Южной Украины.

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